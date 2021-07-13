С начала года на Октябрьской железной дороге произошло 11 аварий

В результате аварий пострадало восемь человек, половина из них умерли. Фото: УТ МВД России по СЗФО.

В результате аварий пострадало восемь человек, половина из них умерли. Фото: УТ МВД России по СЗФО.

В Ленинградской области стало больше аварий на Октябрьской железной дороге. Так за аналогичный период 2020 года в области было всего два ЧП. Самая частая причина трагедий — выезд на переезд перед приближающимся поездом.

С начала 2021 года на переездах ОЖД произошло 11 аварий (на территории Ленинградской области — пять). В результате аварий пострадало восемь человек, половина из них умерли. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Одно ДТП произошла около ж/д станции «Орехово». Погибло три человека. Машина выехала на красный свет. Поезд не успел затормозить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Карелии у Алалалмпи девять кабанов врезались в грузовой поезд. В Карелии транспортная полиция проводит проверку по факту гибели стада кабанов на железной дороге. Останки девяти животных были найдены на железнодорожной насыпи возле поселка Алалампи Сортавальского района.