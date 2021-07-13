В Петербурге запрещены массовые мероприятия с более 75 человек

В Петербурге запрещены массовые мероприятия с более 75 человек
Так 13 июля запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Фото: «Группа ЛСР».

Новые ограничения, введенные в Северной столице постановлением городского правительства из-за роста количества заразившихся COVID-19, вступают в силу с сегодняшнего дня.

Так 13 июля запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Это ограничение не затронет мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом по культуре Северной столицы, а также спортивные мероприятия — по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга проверят «подпольный» концерт «Алисы». В Петербурге комитет по культуре начал проводить проверку информации о том, что группа «Алиса» выступала в Северной столице, при том, концерт не был согласован с ведомствами. Подобные сообщения о выступлении стали появляться в СМИ.

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