Власти Петербурга проверят «подпольный» концерт «Алисы»

В Петербурге комитет по культуре начал проводить проверку информации о том, что группа «Алиса» выступала в Северной столице, при том, концерт не был согласован с ведомствами.
Подобные сообщения о выступлении стали появляться в средствах массовой информации.
По неподтвержденным данным, концерт состоялся на территории киностудии «Лендок», в одном из арендованных помещений студии.
Тогда площадка получила запрос, в котором требовали предоставить подробную информацию о выступлении. При этом необходимо было выяснить сколько зрителей присутствовало на мероприятии.
Отмечается, что в Telegram-канале поклонников группы появлялся анонс «подпольной акустики без ПЦР-тестов и COVID-паспортов» 9 июля.
Стоимость билетов составляла пять тыс. рублей. Кроме этого, оплата производилась исключительно наличными.
Рассказывать о концерте было запрещено. На киностудии от информации о проводимом концерте отнекиваются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей.