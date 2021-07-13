Власти Петербурга проверят «подпольный» концерт «Алисы»

В Петербурге комитет по культуре начал проводить проверку информации о том, что группа «Алиса» выступала в Северной столице, при том, концерт не был согласован с ведомствами.

Подобные сообщения о выступлении стали появляться в средствах массовой информации.

По неподтвержденным данным, концерт состоялся на территории киностудии «Лендок», в одном из арендованных помещений студии.

Тогда площадка получила запрос, в котором требовали предоставить подробную информацию о выступлении. При этом необходимо было выяснить сколько зрителей присутствовало на мероприятии.

Отмечается, что в Telegram-канале поклонников группы появлялся анонс «подпольной акустики без ПЦР-тестов и COVID-паспортов» 9 июля.

Стоимость билетов составляла пять тыс. рублей. Кроме этого, оплата производилась исключительно наличными.

Рассказывать о концерте было запрещено. На киностудии от информации о проводимом концерте отнекиваются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей.