До миллиона рублей: организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф

Арбенина выступала на концерте, на котором не соблюдались антиковидные меры. Фото: https://www.instagram.com/d_arbenina_official/

Арбенина выступала на концерте, на котором не соблюдались антиковидные меры. Фото: https://www.instagram.com/d_arbenina_official/

Тем, кто выступал организаторами концерта в Москве лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, состоявшегося на теплоходе «РИО-1», могут выписать штраф до 1 миллиона рублей, потому как были нарушены антиковидные меры.

Об этом рассказал журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

Когда проводился рейд, с целью проверки соблюдения ограничительных мер, которые ввел мэр Москвы Сергей Собянин, были обнаружены грубые нарушения требований социальной дистанции и использования масок и перчаток.

Концерт Дианы Арбениной на теплоходе «РИО-1» проводился с массой нарушений. На судне находилось порядка 500 человек. Были замечены массовые скопления людей, когда посетители садились на теплоход и покидали его.

Кроме того, по словам Поплавского, ПЦР-тесты и QR-коды организаторы у гостей не стали проверять.

Он объяснил, что за нарушения, которые удалось выявить, предусматривается штраф. Ему сумма может быть до 300 тыс. рублей.

При этом, если обнаружится, что был причинен вред здоровью человека, то могут взыскать и до 1 миллиона рублей, а также приостановить работу на срок до трех месяцев.

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