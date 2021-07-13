В Петербурге приняли 46 тыс. обращений по программе детского туркешбэка

В Петербурге приняли 46 тыс. обращений по программе детского туркешбэка
На возврат полной стоимости путёвок могут рассчитывать жители Петербурга, относящиеся к льготным категориям. Фото: Бечин Денис

Петербургские МФЦ с весны приняли более 46 800 обращений от родителей по поводу получения кешбэка за покупку путёвок в летние лагеря.

Более 13 400 заявлений оформили на оплату полной стоимости путёвок для льготников. Ещё более 33 4о0 заявок приняли на получение компенсации части стоимости путёвок детей работающих родителей. Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трем лагерям Ленобласти запретили выходить на вторую смену. В Ленинградской области на вторую смену по приказу Роспотребнадзора не выйдут три летних лагеря. Ко второй смене Роспотребнадзор решил не допускать три летних лагеря в 47 регионе. Об этом 8 июля сообщает «Фонтанка», ссылаясь на слова управления Роспотребнадзора по Ленобласти. В социальных сетях лагеря опубликовали сведения родителей, в которых сообщается, что заезда во вторую смену не будет.

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