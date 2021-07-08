Трем лагерям Ленобласти запретили выходить на вторую смену

В Ленинградской области на вторую смену по приказу Роспотребнадзора не выйдут три летних лагеря.

Ко второй смене Роспотребнадзор решил не допускать три летних лагеря в 47 регионе. Об этом 8 июля сообщает «Фонтанка», ссылаясь на слова управления Роспотребнадзора по Ленобласти.

Так, ДСОЛ «Ленинградец» не прошел проверку. В лагере нашли санитарные нарушения, касающиеся питания детей. Учреждению поручили устранить эти недостатки, однако «Ленинградец» вплоть до 6 июля не сообщил в управление о том, что работы начались.

Поэтому в социальных сетях лагеря опубликовали сведения родителей, в которых сообщается, что заезда во вторую смену не будет.

Помимо «Ленинградец» закрыли еще два лагеря.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что закрывать детские лагеря в Петербурге пока не планируют.