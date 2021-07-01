Закрывать детские лагеря в Петербурге пока не планируют

Закрывать детские лагеря в Петербурге пока не планируют
Детские лагеря не планируют закрывать. Фото: pixabay

В планы петербургских властей пока не входит закрытие детских лагерей в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора Ирины Потехиной, в Смольном этот вопрос даже не обсуждается. Об этом пишет РБК.

Сейчас детские лагеря в Северной столице работают с коронавирусными ограничениями — заполняемость лагерей не должна превышать 75%. Также в лагерях отменили родительские дни, когда родители приезжают в лагерь и проводят время со своими детьми.

В прошлом году лагеря были закрыты из-за карантина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Ленобласти выделили на реновацию детских садов и школ миллиард рублей.

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