Власти Ленобласти выделили на реновацию детских садов и школ миллиард рублей

Власти Ленобласти выделили на реновацию детских садов и школ миллиард рублей
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул, что реновация садиков и школ обходится бюджету в разы дешевле нового строительства. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Реновация детских садов и школ стала одним из приоритетных направлений в сфере образования Ленобласти. За несколько лет программы в десятки объектов вдохнули вторую жизнь.

Данная программа стартовала в Ленобласти в 2015-м году. В результате 47-й регион стал лидером среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

Как сообщил портал Online47.ru, губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что реновация общеобразовательных учебных учреждений обходится бюджету значительно дешевле строительства новых, а объекты меняются до неузнаваемости. Программа расширена на детские сады и лагеря, а также колледжи.

В новом учебном году ученики пяти школ Ленобласти вернутся в свои обновленные классы. В 2021 году на реновацию школ регион выделил 996,5 млн рублей.

Программа модернизации детских садов стартовала в 2020 году. За текущий год будут отремонтированы восемь дошкольных учреждения региона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко занял четвертое место в Национальном рейтинге губернаторов.

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