Дрозденко занял четвертое место в Национальном рейтинге губернаторов

Дрозденко занял четвертое место в Национальном рейтинге губернаторов
Александр Дрозденко попал в топ-5 реатинга. Фото: Администрация Ленинградской области

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко снова занял высокие позиции в Национальном Рейтинге Губернаторов за май-июнь 2021 года.

Об этом стало известно в среду, 30 июня. Одним из ключевых аргументов для экспертов рейтинга были динамика и качество экономического развития региона.

Как сообщил портал Online47.ru, глава Ленобласти входит в ТОП-5 самых успешных руководителей российских регионов.

Губернатора 47-го региона обошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Тульской области Алексей Дюмин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленобласти работает по многим заявленным президентом проектам. Глава региона Александр Дрозденко заверил, что в регионе уделяется вниманием всем важным сферам.

александр дрозденко ленобласть рейтинг


 

Новости партнеров
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автоледи на каршеринге пробила ограждение и вылетела на трамвайные пути на ...
Власти Ленобласти выделили на реновацию детских садов и школ миллиард рублей
Дрозденко занял четвертое место в Национальном рейтинге губернаторов
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 34 тысячи человек
В вуз по сертификату и заболевшие после вакцинации: коронавирус в ...
Пьяный мужчина с травматом устроил дебош в баре на Просвещения
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку почти на 360 тысяч рублей
В Тосненском районе произошло смертельное ДТП