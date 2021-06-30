Дрозденко занял четвертое место в Национальном рейтинге губернаторов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко снова занял высокие позиции в Национальном Рейтинге Губернаторов за май-июнь 2021 года.

Об этом стало известно в среду, 30 июня. Одним из ключевых аргументов для экспертов рейтинга были динамика и качество экономического развития региона.

Как сообщил портал Online47.ru, глава Ленобласти входит в ТОП-5 самых успешных руководителей российских регионов.

Губернатора 47-го региона обошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Тульской области Алексей Дюмин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленобласти работает по многим заявленным президентом проектам. Глава региона Александр Дрозденко заверил, что в регионе уделяется вниманием всем важным сферам.