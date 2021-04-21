Дрозденко заявил, что Ленобласти работает по многим заявленным президентом проектам

Дрозденко заявил, что Ленобласти работает по многим заявленным президентом проектам
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Gazeta.Spb.ru/Николай Овсянников

Губернатор заверил, что в регионе уделяется вниманием всем важным сферам.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал послание Федеральному собрания президента России Владимира Путина. Он считает, что регион уже работает по многим проектам, о которых рассуждал глава страны. Об этом сегодня, 21 апреля, пишет Online47.

Власти региона, убежден Дрозденко, уделяют большое внимание сфере здравоохранения, демографии и инфраструктурным проектам. Так, в Ленобласти занимаются восстановлением в полном объеме оказания медицинской помощи всем слоям населения.

Он добавил, что после послания стало понятно, что региону помогут с реализацией нескольких проектов: строительством двух мостов через Волхов и Свирь, с расширением дороги КАД-Колтуши и многими другими.

Также Дрозденко анонсировал закупку школьных автобусов, рассказал о летнем оздоровительном отдыхе в регионе и отметил, что в Ленобласти наблюдается положительная миграция.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин пообещал помочь регионам с долгами.

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