Дрозденко заявил, что Ленобласти работает по многим заявленным президентом проектам

Губернатор заверил, что в регионе уделяется вниманием всем важным сферам.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал послание Федеральному собрания президента России Владимира Путина. Он считает, что регион уже работает по многим проектам, о которых рассуждал глава страны. Об этом сегодня, 21 апреля, пишет Online47.

Власти региона, убежден Дрозденко, уделяют большое внимание сфере здравоохранения, демографии и инфраструктурным проектам. Так, в Ленобласти занимаются восстановлением в полном объеме оказания медицинской помощи всем слоям населения.

Он добавил, что после послания стало понятно, что региону помогут с реализацией нескольких проектов: строительством двух мостов через Волхов и Свирь, с расширением дороги КАД-Колтуши и многими другими.

Также Дрозденко анонсировал закупку школьных автобусов, рассказал о летнем оздоровительном отдыхе в регионе и отметил, что в Ленобласти наблюдается положительная миграция.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин пообещал помочь регионам с долгами.