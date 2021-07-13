Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом

Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом
Лидерами случаев заражения COVID-19 в мире являются в США, Индия и Бразилия. Фотo: pixabay.com

Россия заняла четвертую позицию по числу заболеваний COVID-19 с начала пандемии и опережает все остальные страны Европы.

Накануне оперштаб зафиксировал в стране более 5, 833 миллионов случаев заражения с начала пандемии. Во Франции, которая ранее была на четвертом месте, было 5, 820 миллионов заболевших за все время. Об этом сообщает РБК.

Лидерами случаев заражения COVID-19 в мире являются в США, Индия и Бразилия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач объяснила разницу между иммунитетом у переболевших и привитых. Получение прививки от COVID-19 и болезнь самой инфекцией формирует разные иммунитеты, заявляет эпидемиолог Ольга Ненастина. Так естественный иммунитет человека быстрее реагирует на COVID-19. Возникший иммунитет спасает лишь от того штамма, которым человек заболел.

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