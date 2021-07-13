Роспотребнадзор призвал регионы вакцинировать от гриппа

Прививку от гриппа нужно делать не менее чем через месяц после вакцинации после COVID-19/

Властям регионов Роспотребнадзор рекомендует принять меры, чтобы в России привились не менее 60%. Это от числа населения каждого региона страны и как минимум 75% людей из групп риска. Об этом следует из проекта постановления Роспотребнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так региональные руководители должны будут проконтролировать прививочную кампанию сотрудников образовательных учреждений, а в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по гриппу — вводить ограничения на проведение различных массовых мероприятий.