Роспотребнадзор призвал регионы вакцинировать от гриппа

Роспотребнадзор призвал регионы вакцинировать от гриппа
Так региональные руководители должны будут проконтролировать прививочную кампанию сотрудников образовательных учреждений. Фото: pixabay.com
Прививку от гриппа нужно делать не менее чем через месяц после вакцинации после COVID-19/
Властям регионов Роспотребнадзор рекомендует принять меры, чтобы в России привились не менее 60%. Это от числа населения каждого региона страны и как минимум 75% людей из групп риска. Об этом следует из проекта постановления Роспотребнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так региональные руководители должны будут проконтролировать прививочную кампанию сотрудников образовательных учреждений, а в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по гриппу — вводить ограничения на проведение различных массовых мероприятий.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России пробуют комбинированную вакцину против ковид-19 и гриппа. Директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Минздрава Российской Федерации Дмитрий Лиознов в разговоре с «Известиями» рассказал, что в данный момент вакцина в стадии доклинических испытаний.
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