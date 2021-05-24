В России пробуют комбинированную вакцину против ковид-19 и гриппа

В России пробуют комбинированную вакцину против ковид-19 и гриппа
Проводятся испытания новой вакицины от коронавируса. Фото: pixabay

Российские ученые испытывают вакцины, которые обладают двойным действием против ковид-19 и вируса гриппа.

Директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Минздрава Российской Федерации Дмитрий Лиознов в разговоре с «Известиями» рассказал в данный момент вакцина в стадии доклинических испытаний.

Также Лиознов объяснил, что сегодня проводя испытания на модельных животных небольшого размера — хомячках. При этом, исследование показало довольно хороший результат.

Не секрет, что препарат будет предлагаться в форме спрея. Так, вакцинация будет проходить через нос, при этом эксперты не списывают со счетов возможность введения препарата под язык.

Доклинические испытания планируется завершить уже к концу июня текущего года. Так, уже осенью ученые хотят приступить к клиническим испытаниям на добровольцах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России коронавирусом заразились более 5 млн человек.

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