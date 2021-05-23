В России коронавирусом заразились более 5 млн человек

Пандемия продолжается во всем мире вот уже больше года.

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило отметку в пять миллионов. Оно составляет 5 001 505, о чем сообщили сегодня, 23 мая, в Telegram-канале оперативного штаба.

На данный момент выздороветь после заболевания смогли более 4,6 миллионов человек, до сих пор болеют и борются за жизнь 265 тысяч человек. При этом летальных исходов насчитали 118 482. Эксперты посчитали, что условная летальность остается на уровне 2,37%.

Напоминаем, что в стране стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Эксперты просят граждан делать прививку, так как только она позволит победить инфекцию и не дать ей распространяться и уносить новые жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказала о болеющих ковидом в течение года пациентах. По словам врача, постоянная циркуляция вируса в обществе может заставить его полностью изменить свою модификацию, к чему общество не готово.