Врач рассказала о болеющих ковидом в течение года пациентах

Врач рассказала о болеющих ковидом в течение года пациентах. Фото: Pixabay

Врач рассказала о болеющих ковидом в течение года пациентах. Фото: Pixabay

В Москве некоторые пациенты болеют коронавирусом более года, у них сохраняются клинические проявления.

«То есть вирус в них постоянно находится, другой вопрос, что мы подавляем клиническое течение болезни, проходит какое-то время ремиссии, он снова дает клинику», — рассказала главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко.

По словам врача, постоянная циркуляция вируса в обществе может заставить его полностью изменить свою модификацию, к чему общество не готово, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 001 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 118 482 летальных исхода, выздоровели 4 617 762 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.