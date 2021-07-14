Жителям Ленобласти пообещали ливни и грозы в среду

В среду, 14 июля, в Ленобласти ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы. При этом жара никуда уйдет.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня в регионе ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью в Ленобласти обойдется без существенных осадков. Днем пройдут дожди. В некоторых районах ожидаются ливни и грозы. Ветер прогнозируют слабый и переменный, при грозах — порывистый. Атмосферное давление будет мало меняться.

В ночное время суток столбики термометров покажут +17…+22 градусов, местами — до +13 градусов. А днем температура воздуха ожидается на уровне около +29…+34 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.