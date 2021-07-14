Врач-дерматолог рассказала, что волосы могут выпадать 3-4 месяца после перенесенного ковида

Переболевшие коронавирусом могут столкнуться с выпадением волос, длящееся до четырех месяцев. Об этом рассказала врача-дерматолога, трихолога Ирину Котову.

«Выпадение волос, которое вызывает ковид, так называемое диффузное, заканчивается самостоятельно. Оно достаточно выраженное, яркое после заболевания, но это, как правило, месяца 3, максимум 4, и затем волосы сами потихоньку восстанавливаются, даже без лечения», — цитирует врача ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 5 833 175 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 144 492 летальных исхода, выздоровели 5 236 214 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11% жителей России получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия у них вакцинации от COVID-19. Еще более 70% искавших работу заявили, что отсутствие вакцинации не повлияло на их трудоустройство.