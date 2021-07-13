11% россиян отказали в приеме на работу без прививки от COVID-19

11% россиян отказали в приеме на работу без прививки от COVID-19
Опрос проводился почти в 400 городах страны. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников.

11% жителей России получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия у них вакцинации от COVID-19. Еще более 70% искавших работу заявили, что отсутствие вакцинации не повлияло на их трудоустройство.

Опрос проводился почти в 400 городах страны. В нем приняли участие более 1,5 тысяч взрослых человек. Об этом сообщает РБК.

В столице о «дискриминации» из-за отсутствия вакцинации от COVID-19 заявило 15% опрошенных, в Петербурге — 9%, в других городах — 10%. В целом по России чаще всего отказы получали специалисты с зарплатами до 50 тыс. руб. Среди специалистов с более высокой зарплатой об отказах сообщило 1/10 опрошенных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юрист назвала температуру воздуха, при которой можно уйти с работы. В обязанности работодателя входит обеспечение комфортных условий труда для работников.

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