Юрист назвала температуру воздуха, при которой можно уйти с работы

Работники не могут находиться в офисе, если температура воздуха выше +28 градусов. Об этом заявила юрист Валентина Митрофанова.

Так раньше по закону предусматривалось сокращение рабочего дня во время жары, но, согласно новым нормам, +28 градусов является максимальной температурой, при которой работники допускаются до работы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Митрофанова отметила, что в обязанности работодателя входит обеспечение комфортных условий труда для работников. Если начальник не заботится о своих подчиненных, работники могут пожаловаться в трудовую инспекцию или Роспотребнадзор.