Юрист назвала температуру воздуха, при которой можно уйти с работы

Юрист назвала температуру воздуха, при которой можно уйти с работы
Если начальник не заботится о своих подчиненных, работники могут пожаловаться в трудовую инспекцию или Роспотребнадзор. Фото: pixabay.com.
Работники не могут находиться в офисе, если температура воздуха выше +28 градусов. Об этом заявила юрист Валентина Митрофанова.
Так раньше по закону предусматривалось сокращение рабочего дня во время жары, но, согласно новым нормам, +28 градусов является максимальной температурой, при которой работники допускаются до работы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Митрофанова отметила, что в обязанности работодателя входит обеспечение комфортных условий труда для работников. Если начальник не заботится о своих подчиненных, работники могут пожаловаться в трудовую инспекцию или Роспотребнадзор.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС предупредила, что два дня в Петербурге будет жарче на 10°, чем положено. Так, в среду, четверг, пятницу с 14 по 16 июля, в городе ожидается жаркая погода.
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