Диетолог рассказала, какие продукты опасно есть в жару

В жаркую погоду лучше отказаться от сладостей, кофе, соленых и копченых продуктов — они способствовать обезвоживанию организма, а также от жирных продуктов, так как они способствуют набору лишнего веса.

Об этом рассказала диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха, сообщает РИА «Новости».

В жару не рекомендуется сладкие газированные напитки и мороженое. Диетолог отметила, что эти продукты провоцируют жажду, а не утоляют ее. Они также могут способствовать обезвоживанию, неблагоприятно действуют на микрофлору кишечника, снижают иммунитет и могут спровоцировать аллергические реакции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что некоторые продукты рекомендуется заменить во время лечения и восстановления после COVID-19. По его словам, в первую очередь следует отказаться от употребления мяса в пользу рыбы. Также полезно есть молочные продукты.