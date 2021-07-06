Стало известно, какие продукты помогут пациентам с COVID выработать антитела

Некоторые продукты рекомендуется заменить во время лечения и восстановления после COVID-19. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
По его словам, в первую очередь следует отказаться от употребления мяса в пользу рыбы. Также полезно есть молочные продукты.
Как сообщил ТАСС, специалист отметил, что такой рацион будет способствовать выработке антител к вирусу. Также важно соблюдать питьевой режим и выпивать не менее двух литров жидкости в день.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве уверены в безопасности испытаний вакцины от COVID-19 для подростков.