Стало известно, какие продукты помогут пациентам с COVID выработать антитела

Стало известно, какие продукты помогут пациентам с COVID выработать антитела
Пациентам с коронавирусом рекомендуется заменить мясо на рыбу и молочные продукты. Фото: Pixabay

Некоторые продукты рекомендуется заменить во время лечения и восстановления после COVID-19. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

По его словам, в первую очередь следует отказаться от употребления мяса в пользу рыбы. Также полезно есть молочные продукты.

Как сообщил ТАСС, специалист отметил, что такой рацион будет способствовать выработке антител к вирусу. Также важно соблюдать питьевой режим и выпивать не менее двух литров жидкости в день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве уверены в безопасности испытаний вакцины от COVID-19 для подростков.

коронавирусная пандемия продукты


 

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