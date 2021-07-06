Стало известно, какие продукты помогут пациентам с COVID выработать антитела

Пациентам с коронавирусом рекомендуется заменить мясо на рыбу и молочные продукты. Фото: Pixabay

Пациентам с коронавирусом рекомендуется заменить мясо на рыбу и молочные продукты. Фото: Pixabay

Некоторые продукты рекомендуется заменить во время лечения и восстановления после COVID-19. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

По его словам, в первую очередь следует отказаться от употребления мяса в пользу рыбы. Также полезно есть молочные продукты.

Как сообщил ТАСС, специалист отметил, что такой рацион будет способствовать выработке антител к вирусу. Также важно соблюдать питьевой режим и выпивать не менее двух литров жидкости в день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве уверены в безопасности испытаний вакцины от COVID-19 для подростков.