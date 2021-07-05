В Минздраве уверены в безопасности испытаний вакцины от COVID-19 для подростков

В Минздраве уверены в безопасности испытаний вакцины от COVID-19 для подростков
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Дети будут получать специально уменьшенную дозу препарата, которая не сможет навредить им.

Внештатный специалист по детской гематологии Минздрава Александр Румянцев прокомментировал испытания вакцины от коронавируса на подростках. Он убежден, что переживать не о чем, так как детям будут вводить специально уменьшенные дозы препарата. Об этом сегодня, 5 июня, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что подобные испытания проходят не только в России, но и во всем мире, так как в ВОЗ заявили, что подростки и беременные также являются группой риска и подлежат вакцинации. Сейчас в клинических исследованиях принимают участие дети в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что темпы вакцинации растут: в Петербург привезли 49 тысяч доз «Спутника V».

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