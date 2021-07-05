Темпы вакцинации растут: в Петербург привезли 49 тысяч доз «Спутника V»

Очереди на вакцинацию против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Очереди на вакцинацию против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Северной столице на фоне третьей вспышки коронавирусной инфекции медленно, но верно растут темпы вакцинации — потребовалось пополнить запасы препаратов. Так, сегодня в Петербург поступило 49,2 тысячи доз вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак).

На фармбазу города на Неве поступило более 49 тысяч доз препарата «Спутник V». В этот раз объемы поставки увеличили из-за нарастающих темпов вакцинации. В общей сложности, с начала кампании по иммунизации населения против COVID-19, которая стартовала 18 января 2021 года, в Северную столицу завезли 1 128 532 дозы «Гам-КОВИД-Вак».

Суммарно на фармбазе и в прививочных пунктах сегодня имеется 174 892 комплекта доз. Глава Петербурга Александр Беглов отметил рост темпов вакцинации и призвал поддерживать их на высоком уровне:

«В последние дни значительно выросло количество привитых горожан. С учетом сезона летних отпусков темпы вакцинации необходимо сохранять на высоком уровне. Запас вакцины в Петербурге пополняется регулярно», — заявил он.

Актуальные данные свидетельствуют, что хотя бы первый компонент прививки сделали 953 640 человек, а 724 357 из них прошли полный курс вакцинации.

В медучреждениях Северной столицы сейчас работают 134 пункта вакцинации. Также при поликлиниках действуют выездные бригады. Сделать прививку можно и в 27 мобильных пунктах, открытых в дополнение к основным.

Напомним, что несколько дней назад корреспондент Gazeta.SPb рассказывал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться при попытке записаться на вакцинацию через предложенные городскими властями электронные ресурсы.