Нарколог Минздрава рассказал об опасности курения в жару

Нарколог Минздрава рассказал об опасности курения в жару
Не стоит недооценивать влияние на здоровье вредных привычек. Фото: pixabay.com

Курить в жаркую погоду опасно на фоне усиления токсического эффекта.

Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.

Он отметил, что курить вредно в принципе, но в жару этот вред усиливается

«Это связано с тем, что во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую, на дыхательную системы», — цитирует нарколога РИА «Новости».

Врач отметил, что токсический эффект от курения классического и электронного табака летом усиливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что образование тромбов и стресс для организма, который может обострить возможные побочные эффекты — такие последствия курения в течение трех дней после вакцинации от COVID-19. Такое же влияние как и от спиртного — это спазмы сосудов и загущение крови.

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