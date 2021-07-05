Эксперт: курение в течение трех дней после прививки от ковида грозит образованием тромбов

Образование тромбов и стресс для организма, который может обострить возможные побочные эффекты — такие последствия курения в течение трех дней после вакцинации от COVID-19.

Такое же влияние как и от спиртного — это спазмы сосудов и загущение крови, которые бывают при коронавирусе, сообщила врач-терапевт Людмила Лапа. При воздействии на организм любыми вирусами происходит загущение крови тромбообразование. Таковы риски. Чтобы их не было, не надо пить спиртное и курить сигареты, сообщает ТАСС.

Врач советует курящим после прививки принимать антикоагулянты. Они препятствуют образованию тромбов. И вообще лучше не курить, добавила Лапа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно о госпитализации уполномоченного по правам человека в РФ. Сегодня, 5 июля, стало известно о госпитализации уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.