Стало известно о госпитализации уполномоченного по правам человека в РФ

Стало известно о госпитализации уполномоченного по правам человека в РФ
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Москалькова заболела коронавирусом и нуждается в наблюдении врача.

Сегодня, 5 июля, стало известно о госпитализации уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Она заразилась коронавирусом, о чем пишет ТАСС.

На данный момент Москалькова находится в больнице под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Непонятно, как долго Москальковой предстоит лечиться. Источники добавляют, что работа в аппарате омбудсмена ведется по плану.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ОАЭ по вакцинации от COVID-19 на первом месте. На втором месте — Сейшельские острова. Там привиты чуть больше 71% населения.

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