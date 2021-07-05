ОАЭ по вакцинации от COVID-19 на первом месте

ОАЭ по вакцинации от COVID-19 на первом месте
В ОАЭ было введено 15,5 млн доз вакцины против чумы XXI века. Фото: Pixabay

Объединенные Арабские Эмираты теперь на первом место в мире по скорости вакцинации населения от COVID-19.

В ОАЭ было введено 15,5 млн доз вакцины против чумы XXI века. Этого количества достаточно для того, чтобы сделать прививку более 72% населения ОАЭ. Об этом сообщает Bloomberg.

На втором месте — Сейшельские острова. Там привиты чуть больше 71% населения.

Однако случаев заболевания COVID-19 в ОАЭ всё равно остается повышенным.

Соединенное Королевство, Саудовская Аравия и США совсем недавно включили ОАЭ в свой список стран, поездки в которые не рекомендованы из-за роста случаев заражения COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалист рассказал, какие опасности подстерегают в Египте и ОАЭ. Эксперт поделился с россиянами информацией о том, какие подводные камни могут ожидать в туристических странах.

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