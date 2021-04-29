Специалист рассказал, какие опасности подстерегают в Египте и ОАЭ

Эксперт поделился с россиянами информацией о том, какие подводные камни могут ожидать в туристических странах. Об этом исполнительный директор и президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев сообщил «URA.ru».

Михаил Мальцев заявил о рисках, с которыми можно столкнуться в туристических странах.

Это коснулось Египта и Арабских Эмиратов.

Жителям России назвали опасности нескольких туристических направлений.

Так специалист заявил, что в Объединенных Арабских Эмиратах, например, можно попасть в историю, связанную с воровством и обманом, особенно это касается пакистано-индийских кварталов.

При этом не стоит забывать о необходимости уважать и чтить традиции и законы страны.

В Египте же нужно быть осторожнее женщинам. Потому как есть вероятность напороться на домогательства и попытки изнасилования.

Помимо этого, Египет славится мошенничеством со стороны торговцев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области и Петербурге начнется новый туристический сезон уже с 3 мая.