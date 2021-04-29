3 мая начнется туристический сезон в Ленинградской области

В Ленинградской области и Петербурге начнется новый туристический сезон уже с 3 мая. Об этом сообщается на сайте администрации Ленобласти.
Это произойдет в крепости Орешек в городе Шлиссельбург.
Как стало известно, первый рейс туристов пройдет на теплоходе из Петербурга по маршруту «Путь Петра Великого».
Стоит заметить, что в нынешнем году искатели приключений имеют возможность поехать по маршруту Александра Невского. А уже там следовать по новым экологическим тропам, остановиться в деревенских домиках, отведать натуральных продуктов и блюд, которые особенно известны в Ленобласти.
Не стоит забыть, что регион богат на событийный туризм. Потому как ежегодно происходит всего свыше 400 событий.
Это могут быть и исторические реконструкции , и водные фестивали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице 204 млн рублей направлено на программу поддержки возобновления деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма.