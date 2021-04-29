3 мая начнется туристический сезон в Ленинградской области

Через несколько дней в регионе начинается туристический сезон. Фото: pixabay

Через несколько дней в регионе начинается туристический сезон. Фото: pixabay

В Ленинградской области и Петербурге начнется новый туристический сезон уже с 3 мая. Об этом сообщается на сайте администрации Ленобласти.

Это произойдет в крепости Орешек в городе Шлиссельбург.

Как стало известно, первый рейс туристов пройдет на теплоходе из Петербурга по маршруту «Путь Петра Великого».

Стоит заметить, что в нынешнем году искатели приключений имеют возможность поехать по маршруту Александра Невского. А уже там следовать по новым экологическим тропам, остановиться в деревенских домиках, отведать натуральных продуктов и блюд, которые особенно известны в Ленобласти.

Не стоит забыть, что регион богат на событийный туризм. Потому как ежегодно происходит всего свыше 400 событий.

Это могут быть и исторические реконструкции , и водные фестивали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице 204 млн рублей направлено на программу поддержки возобновления деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма.