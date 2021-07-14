В Петербурге ожидаются грозы и кратковременные дожди

В среду, 14 июля, в Петербурге пройдут кратковременны дожди. Возможны грозы.

«Сегодня в атмосфере над регионом будут господствовать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы. Во второй половине дня это станет причиной развития очагов кучево-дождевой облачной, которые могут спровоцировать грозы и кратковременные дожди. При этом температурный фон изменится мало и останется близким к рекордным значениям.

Днём температура воздуха ожидается на уровне +31…+33 градусов.

Ветер северо-восточного направления подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

До конца недели в Петербурге возможны кратковременные дожди, грозы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.