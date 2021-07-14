Актера Михаила Боярского госпитализировали из-за коронавируса

Актера Михаила Боярского госпитализировали из-за коронавируса
Актер Михаил Боярский. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Артист болеет на протяжении недели.

Сегодня, 14 июля, стало известно о госпитализации актера Михаила Боярского. Артист находится в Боткинской больнице из-за заражения коронавирусом. Об этом пишет Mash на Мойке, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, Боярский лежит в учреждении уже неделю. Он оказался под наблюдением врачей три дня назад. Сейчас артист чувствует себя нормально, так что переживать не о чем.

Близкие Боярского пока никак не комментируют информацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский пристыдил оголившихся в жаркую погоду петербуржцев.

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