Актера Михаила Боярского госпитализировали из-за коронавируса

Артист болеет на протяжении недели.

Сегодня, 14 июля, стало известно о госпитализации актера Михаила Боярского. Артист находится в Боткинской больнице из-за заражения коронавирусом. Об этом пишет Mash на Мойке, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, Боярский лежит в учреждении уже неделю. Он оказался под наблюдением врачей три дня назад. Сейчас артист чувствует себя нормально, так что переживать не о чем.

Близкие Боярского пока никак не комментируют информацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский пристыдил оголившихся в жаркую погоду петербуржцев.