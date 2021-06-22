Боярский пристыдил оголившихся в жаркую погоду петербуржцев

Боярский пристыдил оголившихся в жаркую погоду петербуржцев
Боярский также пристыдил женщин, которые ходят в бюстгальтерах. Baltphoto/Павел Долганов

Народный артист Михаил Боярский раскритиковал жителей и гостей Петербурга, которые раздеваются в жаркую погоду и ходят так по улице.

Таким мнением актер поделился в эфире программы «Вечерний Ургант». Боярский пригласил ведущего «на курорт в Петербург» и заявил, что устал смотреть, как окружающие ходят в плавках. Он также пристыдил женщин, которые ходят в бюстгальтерах.

«Это столичный город, культурный. Здесь не ходят как на пляже», — считает артист.

Впрочем, горожан можно понять — сегодня в Петербурге ожидается четвертый температурный рекорд подряд. Синоптики прогнозируют, что воздух прогреется до +35 градусов, а может и больше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда станет прохладнее.

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