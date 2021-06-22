«Четвёртый подряд жаркий рекорд». В Петербурге ожидается до +35 градусов жары

«Четвёртый подряд жаркий рекорд». В Петербурге ожидается до +35 градусов жары
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Во вторник, 22 июня, в Петербурге по-прежнему будет аномальная жара. Подробности рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация в Северной столице по-прежнему будет определяться периферией жаркого антициклона, куда ближе к вечеру смогут прорваться очаги коротких грозовых дождей. Однако это не помешает воздушным массам вновь прогреться до рекордных отметок», — рассказал синоптик.

Днем температура воздуха ожидается на уровне +33…+35 градусов. Ветер южного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

По словам синоптика, суточный рекорд максимальной температуры для сегодняшнего дня составляет +32,5°, установлен он в 1917 году, и сегодня будет обновлён.

«Это будет уже четвёртый подряд жаркий рекорд», — отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

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