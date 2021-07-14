Появились подробности госпитализации Боярского с коронавирусом

Появились подробности госпитализации Боярского с коронавирусом
Актер Михаил Боярский. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

У актера Михаила Боярского подозрение на коронавирус.

Актер опроверг, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, сообщает РИА Новости.

«У вас неверные сведения!» — цитирует его телеканал «Звезда».

Михаил Боярский находится дома и чувствует себя хорошо, сообщил представитель знаменитости РИА «Новости». Также в театре им. Ленсовета добавили, что болезнь у Боярского протекает легко.

Сегодня, 14 июля, стало известно о госпитализации актера Михаила Боярского. Артист находится в Боткинской больнице из-за заражения коронавирусом. Об этом пишет Mash на Мойке, ссылаясь на собственные источники. Сообщалось, что Боярский лежит в учреждении уже неделю. Близкие Боярского пока никак не комментируют информацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский пристыдил оголившихся в жаркую погоду петербуржцев.

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