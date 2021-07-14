В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в краже иномарки за 450 тысяч

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в краже иномарки за 450 тысяч
Автомобиль вернули владелице. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На данный момент уже возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 июля, задержали мужчину, подозреваемого в краже автомобиля стоимостью 450 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Известно, что машина «Киа Сид» была припаркована на проспекте Космонавтов. Неизвестный угнал автомобиль – его обнаружили у дома на улице Фучика. Сотрудники правоохранительных нашли подозреваемого – им оказался гражданин одного из закаказских государств 1991 года рождения. У мужчины не нашлось регистрации на территории России.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки на дорогах Петербурга задержали 19 пьяных водителей.

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