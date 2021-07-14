За сутки на дорогах Петербурга задержали 19 пьяных водителей

За сутки на дорогах Петербурга задержали 19 пьяных водителей
Сотрудники полиции пресекли 32 выезда на встречную полосу. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За минувшие сутки на территории Петербурга задержали 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за отказ от медосвидетельствования оформили десять из них.

Также сотрудники полиции пресекли 32 выезда на встречную полосу, выявили 1 841 нарушение правил дорожного движения водителями и 106 — пешеходами, задержали 24 правонарушителей, один из которых находился в федеральном розыске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГИБДД начнет визуально отслеживать разговоры водителей по телефону. Инспекторы ГИБДД смогут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео, как водители разговаривают по телефону за рулем.

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