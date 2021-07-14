В России предложили увеличить отпуск для некурящих

В России предложили увеличить отпуск для некурящих
Некоторые курящие жители России тратят на вредную привычку до часа рабочего времени в день. Фото: pixabay.com

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил сделать больше ежегодный отпуск для некурящих россиян. Он отметил, что некоторые курящие жители России тратят на курение до часа рабочего времени в день.

При этом все издержки, которые связаны с курением специалистов, вынуждены нести работодатели. Так Хамзавев предложил рассмотреть возможность внесения в ТК права для некурящих на дополнительные 10 дней отпуска в году. Об этом сообщает RT.

Он также отметил, что такой пример станет хорошей мотивацией бросить курить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курить в жаркую погоду опасно на фоне усиления токсического эффекта. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгений Брюн. Он отметил, что курить вредно в принципе, но в жару этот вред усиливается.

курение мотивация отпуск поощрение работа


 

Новости партнеров
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
Жителям Ленобласти в пятницу пообещали дожди и грозы при +33 градусах
Жителям Ленобласти в пятницу пообещали дожди и грозы при +33 градусах
В Петербурге за сутки протестировали на коронавирус более 40 тысяч человек
В Петербурге за сутки протестировали на коронавирус более 40 тысяч человек
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кондиционеры в России из-за жаркой погоды резко подорожали
В России предложили увеличить отпуск для некурящих
В четверг в Ленобласти пройдут ливни, но жара останется
Аномальная жара в Петербурге выжгла газоны и высушила деревья
В четверг в Петербурге температура воздуха прогреется до 33 градусов
В Петербурге судили ОПГ, ворующую в метро
На Томской улице горела крыша частного дома
Семак назвал главного соперника «Зенита» в России