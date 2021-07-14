Между привившимися москвичами разыграли еще пять автомобилей

Еще пять машин разыграли в столице в рамках программы поощрения прививки от COVID-19.
Ранее мэр Москвы объявил о новой программе мотивации вакцинации для всех совершеннолетних москвичей. С 14 июня по 11 июля москвичи, которые первый раз получат первый компонент вакцины, станут участниками розыгрыша машины. Об этом сообщает РИА «Новости».
Раз в неделю разыгрывают пять машин ценой около миллиона рублей. Самых удачливых назовут только по имени, отчеству и последним цифрам телефона.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист Евгений Тимаков сделал прогноз относительно распространения заболеваемости COVID-19. Так Россию ожидает новый пик заболеваемости «чумы XXI века». Он придется на эту осень. Так в Россию пришел более заразный штамм «дельта плюс».