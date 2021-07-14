Лесной пожар под Сосновым Бором охватил 2 тысячи квадратных метров

Лесной пожар под Сосновым Бором охватил 2 тысячи квадратных метров
Под Сосновым Бором горит лес. Фото: скриншот "Мой Сосновый Бор"

Под Сосновым Бором тушат крупный пожар в лесопарковой зоне. Площадь лесного пожара достигла двух тысяч квадратных метров.

По информации областного управления МЧС, оперативные службы получили сообщение о пожаре рядом с коттеджным поселком Смолокурка в 16:27. На борьбу с огнем направили восемь сотрудников пожарно-спасательной части и две единицы техники.

Как сообщает 78.ru, огонь распространился по площади 0,2 гектара. Известно, что на этой территории расположен торфяник. На месте происшествия также работают представители городской администрации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар в Колпино тушили 20 спасателей. Ликвидировать возгорание удалось к 21:11. В пожаре могли пострадать люди, сведения об этом уточняются.

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