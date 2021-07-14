Квартирный пожар в Колпино тушили 20 спасателей

Квартирный пожар в Колпино тушили 20 спасателей
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В Колпинском районе сегодня вечером, 14 июля, тушили квартирный пожар. На месте происшествия работали 20 сотрудников МЧС.

По информации петербургского управления МЧС, местные жители вызвали экстренные службы в 20:36. Пожар случился в доме №20 по Тверской улице.

В одной из квартир в комнате площадью 15 квадратных метров загорелась обстановка. Прибывшие на место спасатели выяснили, что огонь распространился по площади 1 квадратный метр. С пожаром боролись 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ликвидировать возгорание удалось к 21:11. В пожаре могли пострадать люди, сведения об этом уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе сгорела машина. В машине «Фольксваген Пассат» сгорел салон автомобиля.

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