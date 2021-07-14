Во Фрунзенском районе сгорела машина

Во Фрунзенском районе сгорела машина
Сведения о пострадавших не поступали. Фото: pixabay.com

В Петербурге во Фрунзенском районе случился пожар.

Сегодня в час дня поступила информация о пожаре по Софийской улице, д.37 к.3. В машине «Фольксваген Пассат» сгорел салон автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

В два часа дня огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара принимали участие две спецмашины и 10 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Томской улице горела крыша частного дома. Огнем была охвачена площадь в 50 квадратных метров. В Выборгском районе сегодня, 14 июля, произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Томской улице. Там загорелась кровля двухэтажного частного дома. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. На ликвидацию пожара прибыли три единицы техники и 15 спасателей.

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