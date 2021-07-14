На Томской улице горела крыша частного дома

На Томской улице горела крыша частного дома
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Огнем была охвачена площадь в 50 квадратных метров.

В Выборгском районе сегодня, 14 июля, произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Томской улице. Там загорелась кровля двухэтажного частного дома. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. На ликвидацию пожара прибыли три единицы техники и 15 спасателей. Им удалось справиться с возгоранием всего за полчаса. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в строящемся здании во Фрунзенском районе загорелась кровля.

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