На Томской улице горела крыша частного дома

Огнем была охвачена площадь в 50 квадратных метров.
В Выборгском районе сегодня, 14 июля, произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Все случилось на Томской улице. Там загорелась кровля двухэтажного частного дома. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. На ликвидацию пожара прибыли три единицы техники и 15 спасателей. Им удалось справиться с возгоранием всего за полчаса. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в строящемся здании во Фрунзенском районе загорелась кровля.