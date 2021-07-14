В строящемся здании во Фрунзенском районе загорелась кровля

В строящемся здании во Фрунзенском районе загорелась кровля
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В среду, 14 июля, во Фрунзенском районе произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 11:56. Пожар произошел на Южном шоссе, д.37.

В строящемся здании горела кровля на площади 2 квадратных метра, сообщает ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 12:22. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Заречной тушили пятикомнатную квартиру. Огонь охватил 35 квадратных метров. На место прибыли 14 спасателей и три единицы техники.

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