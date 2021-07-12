На Заречной тушили пятикомнатную квартиру: никто не пострадал

Огонь поглотил обстановку одной из комнат.

В Красносельском районе сегодня, 12 июля, тушили пятикомнатную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в Горелово на улице Заречной. Там в двухэтажном доме загорелась обстановка в пятикомнатной квартире. Огонь охватил 35 квадратных метров. На место прибыли 14 спасателей и три единицы техники, которые уже справились с ликвидацией возгорания. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Стойкости 18 пожарных тушили балкон.