На Заречной тушили пятикомнатную квартиру: никто не пострадал

На Заречной тушили пятикомнатную квартиру: никто не пострадал
В пожаре никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Огонь поглотил обстановку одной из комнат.

В Красносельском районе сегодня, 12 июля, тушили пятикомнатную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в Горелово на улице Заречной. Там в двухэтажном доме загорелась обстановка в пятикомнатной квартире. Огонь охватил 35 квадратных метров. На место прибыли 14 спасателей и три единицы техники, которые уже справились с ликвидацией возгорания. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Стойкости 18 пожарных тушили балкон.

красносельский район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
В Ленобласти увеличили
В Ленобласти увеличили "часы тишины" по будням на три часа
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ТРК «Пик» открылся пункт вакцинации от коронавируса
«Спутник V» доказал свою эффективность против новых штаммов коронавируса
В Шушарах занялись ликвидацией несанкционированной свалки
В Петербурге проводят доследственную проверку по факту получения ожогов ...
На Заречной тушили пятикомнатную квартиру: никто не пострадал
В Петербурге продлили противопожарный режим до 2 августа
Судебные приставы помогли петербуржцам взыскать 170 тысяч рублей с авиакомпании
На Стойкости 18 пожарных тушили балкон