В Петербурге на коронавирус проверились еще 38 079 человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 38 079 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 25 583 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские медики записали социальный видеоролик «Манифест врача», в котором рассказали о необходимости вакцинации от коронавируса.