В Петербурге на коронавирус проверились еще 38 079 человек

В Петербурге на коронавирус проверились еще 38 079 человек
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 38 079 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 25 583 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские медики записали социальный видеоролик «Манифест врача», в котором рассказали о необходимости вакцинации от коронавируса.

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