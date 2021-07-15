Коронавирус выявили у 1 954 петербуржцев за сутки

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 954 горожанина сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом во четверг, 15 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5 237 человек. Второе место у Подмосковья — 2 444 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 247 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые штаммы спровоцировали более тяжелое течение коронавируса у молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.