Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодых людей

Как отмечает Мурашко, вакцинацию и ревакцинацию должны проходить все лица старше 18 лет. Фото: сайт Кремля

Как отмечает Мурашко, вакцинацию и ревакцинацию должны проходить все лица старше 18 лет. Фото: сайт Кремля

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что новые штаммы спровоцировали более тяжелое течение коронавируса у молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.

Глава Минздрава рассказал, что на сегодняшний день коронавирус в связи с появлением новых штаммов представляет опасность не только для пожилого населения. Тяжелые случаи COVID-19 все чаще начали встречаться среди молодых людей от 18 до 30 лет. Поэтому, как отмечает Мурашко, вакцинацию и ревакцинацию должны проходить все лица старше 18 лет, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко рассказал о порядке оформления медицинского отвода от вакцинации от коронавируса. К примеру, медотвод могут получить те, у кого выявлены гиперчувствительность к вакцине, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания или обострение хронических заболеваний.