В Петербурге от коронавируса скончались еще 108 человек

В Петербурге от коронавируса скончались еще 108 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки побороть COVID-19 не смогли 108 человек.

Согласно информации на утро четверга, 15 июля, побороть болезнь за последние сутки смогли 1 926 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5 237 человек. Второе место у Подмосковья — 2 444 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 247 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация от коронавируса надежно защищает от тяжелого течения заболевания. При этом после вакцинации от коронавируса заболели около 2,5% российских пациентов.

коронавирусная пандемия новости СПб умершие от коронавируса


 

Новости партнеров
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцу выплатили 181 тыс. рублей за пропавшую путевку
«Они пытаются меня убить»: новое скандальное выступление Бритни в суде
Приставы заставили петербуржца выплатить алиментов на 250 тыс. рублей
В Мурино мужчина напугал местных жителей спущенными штанами
На КАД с 17 по 18 июля перекроют два съезда
В Петербурге от коронавируса скончались еще 108 человек
Доктор объяснил, какие дети попадают в группу риска COVID
Один человек пострадал в массовой аварии на КАД