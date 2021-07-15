В Петербурге от коронавируса скончались еще 108 человек

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки побороть COVID-19 не смогли 108 человек.

Согласно информации на утро четверга, 15 июля, побороть болезнь за последние сутки смогли 1 926 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5 237 человек. Второе место у Подмосковья — 2 444 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 247 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация от коронавируса надежно защищает от тяжелого течения заболевания. При этом после вакцинации от коронавируса заболели около 2,5% российских пациентов.