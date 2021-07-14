Мурашко озвучил долю заболевших COVID-19 после вакцинации

Мурашко указал на отсутствие данных о том, какой уровень антител необходим для защиты от коронавируса. Фото: Минздрав РФ

Мурашко указал на отсутствие данных о том, какой уровень антител необходим для защиты от коронавируса. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса надежно защищает от тяжелого течения заболевания.

По словам главы Минздрава, после вакцинации от коронавируса заболели не более 2,5% российских пациентов, передает РИА Новости. Мурашко отметил, что большинство из них заболели еще до того, как у них сформировался иммунитет. Обычно антитела вырабатываются через 2-3 недели после второй прививки.

Также министр указал на отсутствие данных о том, какой уровень антител необходим для защиты от коронавируса. Это связано с мутациями и появлением новых штаммов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодых людей. Тяжелые случаи COVID-19 все чаще начали встречаться среди молодых людей от 18 до 30 лет.