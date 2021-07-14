Мурашко озвучил долю заболевших COVID-19 после вакцинации

Мурашко озвучил долю заболевших COVID-19 после вакцинации
Мурашко указал на отсутствие данных о том, какой уровень антител необходим для защиты от коронавируса. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса надежно защищает от тяжелого течения заболевания.

По словам главы Минздрава, после вакцинации от коронавируса заболели не более 2,5% российских пациентов, передает РИА Новости. Мурашко отметил, что большинство из них заболели еще до того, как у них сформировался иммунитет. Обычно антитела вырабатываются через 2-3 недели после второй прививки.

Также министр указал на отсутствие данных о том, какой уровень антител необходим для защиты от коронавируса. Это связано с мутациями и появлением новых штаммов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодых людей. Тяжелые случаи COVID-19 все чаще начали встречаться среди молодых людей от 18 до 30 лет.

вакцинация от коронавируса минздрав михаил мурашко


 

Новости партнеров
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
Жара останется в Петербурге до середины июля
Жара останется в Петербурге до середины июля
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мурашко озвучил долю заболевших COVID-19 после вакцинации
Мясников назвал грубую ошибку врачей при лечении пациентов с COVID-19
Москвичам предложили сделать татуировку с QR-кодом для походов в рестораны
Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодых людей
Словения откроет границы для российских туристов с 15 по 23 июля
В Крыму во время шторма погибли четверо отдыхающих
В Петербурге закончился льготный препарат от рака груди
Двух российских пловцов отстранили от Олимпиады за допинг