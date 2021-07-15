Пожарные более 12 часов тушат пожар в лесу под Сосновым Бором

Пожар в парковом массиве Соснового Бора Ленинградской области продолжается уже более 12 часов.
Возгорание случилось в среду, 14 июля, в лесном массиве недалеко от коттеджного поселка Смолокурка (Сосновый Бор). Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть около 16:30. Огонь распространился на площади в две тысячи квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе районной администрации, тлеет торфяная подложка в районе коттеджного поселка «Смолокурка». За ночь город накрыл смог.
По данным пресс-службы МЧС, угроза населенным пунктам отсутствует. При пожаре никто не пострадал.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на борьбу с огнем в лесопарковой зоне были направили восемь сотрудников пожарно-спасательной части и две единицы техники.